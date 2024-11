Reprodução/Instagram Belo

Belo falou sobre o término com Gracy Barbosa durante uma entrevista ao jornal O Globo. O cantor está prestes a lançar um documentário no Globoplay, intitulado Belo, Perto Demais da Luz . A obra estará disponível na próxima quinta-feira (28).



Em relação ao fim de seu relacionamento, ele afirmou estar mais comprometido com a vida profissional: "Quero trabalhar, troquei toda essa minha tristeza de separação pelo trabalho. Não tenho dormido. Saio do show, vou gravar. Saio da gravação, vou para o cinema. Saio do cinema, vou para série. Estou vivendo como se tivesse 16 anos de idade!", disse.

O cantor também mencionou a dinâmica que possui com a fama. "Eu não sou um produto. Quer dizer, sou, mas apesar de ser um produto também, porque a gente vive comercialmente disso, sou um ser humano", explicou.

"Até admiro as pessoas que conseguem entrar no palco e deixar os problemas de lado. Eu sou o que sou, não tenho máscara", acrescentou o pagodeiro. O documentário sobre o artista de 50 anos reúne os maiores feitos de sua carreira, como o período em que foi vocalista da banda Soweto.