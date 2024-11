Reprodução Instagram - 27.11.2024 Ananda

Alvo das ofensas racistas de Ana Paula Minerato, a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, resolveu se pronunciar sobre o ocorrido. Na última terça-feira (26), ela usou os stories do Instagram para desabafar, além de agradecer as mensagens de apoio que tem recebido de internautas.





"Primeiramente, queria agradecer por todo o apoio que vocês estão dando em relação a essa situação lamentável! Tirei o dia de ontem para digerir tudo o que está acontecendo, mas já, já vou aparecer aqui para falarmos sobre o caso e vocês entenderem o que aconteceu, beleza?", iniciou.





"Mas, principalmente, para reforçarmos nesse novembro negro a pauta racial que é tão importante e necessária", acrescentou ela, em referência às discussões sobre a Consciência Negra, data celebrada especificamente no dia 20 deste mês.





O que aconteceu com Ana Paula Minerato?

Ana Paula Minerato, de 33 anos, teve o vazamento de um áudio com falas racistas direcionadas contra a cantora Ananda. A famosa foi desligada da Gaviões da Fiel e demitida da Band após o ocorrido.





"Empregada do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro? Não sabia que você gostava de mina com cabelo duro. Você gosta de mina com cabelo duro? Cabelo duro você gosta? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Você gosta de neguinha? Porque isso aí é neguinha, não é? Alguém ali, o pai ou a mãe, veio da África", diz trecho do áudio que vazou na web.