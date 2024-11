Reprodução: Instagram Ana Paula Minerato proferiu ataques racistas à cantora, que a respondeu nos stories

No último domingo (24), um suposto áudio de Ana Paula Minerato com falas racistas vazou nas redes sociais. Durante uma ligação com o rapper KT Gomez, a ex-panicat inicia os ataques à cantora Ananda .

"A empregada [doméstica], a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gostava de mina do cabelo duro”, diz a ex-reality. “Sua fala é bem…”, tenta interromper o cantor. "Você gosta de neguinha? Por isso ali é neguinha, alguém ali ou pai ou a mãe veio da África. Tá na cara, né?", ataca a influenciadora.

"Mas não tem problema, linda. Não fica falando essas coisas de forma pejorativa. Ainda mais você não sabe o ambiente que você está falando isso em voz alta", tentou contornar o artista. "Por que você tem tanto cuidado com ela?", perguntou revoltada.

"Eu tenho cuidado com todo mundo. De verdade, você não me conhece", respondeu ele. "Comigo você não teve, né? Nossa, mano, ela é feia. Essa faixa de nega que ela usa é zoada. Nossa achei que ela era mais gatinha", ofendeu Minerato.

Após o momento, a cantora Ananda desabafou sobre o preconceito sofrido em suas redes sociais. "Você se acha tão bonita assim para desmerecer a beleza de outras pessoas que são diferentes de você? Um pouco pretensiosa, não acha?", iniciou a musicista.

"Não tenho medo de você, não, tá? Agora você vai ver o que você arrumou. Você meteu um tópico muito delicado. O buraco vai ser mais embaixo. Tu vai ter que aguentar. Não foi mulher para falar? Agora tu falou pra todo mundo", rebateu Ananda.

A performer, integrante do grupo Melanina Carioca e também conhecida pelo hit Quero que tu vá , repostou o áudio com as falas de Minerato e a respondeu: "Você é uma piada". No X, antigo Twitter, os internautas comentaram a respeito do assunto.

"Ana Paula Minerato fora da Gaviões é o mínimo do que deve acontecer depois do vazamento desses áudios", avaliou uma internauta ao falar da ex-panicat, que é musa pela escola de samba.

"Decepcionante e criminosa essas falas da Ana Paula Minerato", acrescentou um segundo. "Ana Paula Minerato sendo racista. Espero que as autoridades façam algo. O que ela fez é crime", afirmou uma terceira.

