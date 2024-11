Reprodução Instagram Virginia presenteia Zé Felipe com relógio de luxo

Virginia Fonseca, de 25 anos, surpreendeu o público na última quinta-feira (21). O motivo? Outra compra caríssima da empresária e apresentadora do SBT. Dessa vez, ela resolveu presentear o marido, o cantor Zé Felipe, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.





A influenciadora arrematou um relógio de luxo avaliado em quase cem mil reais para o músico. Trata-se de um modelo Patek Philippe Nautilus 5712, que pode chegar a R$ 936 mil, segundo a "Quem". Nas redes sociais, o irmão de João Guilherme veio a público agradecer a esposa.





"Presente da minha gata. Te amo. Agora só arrumar a hora", declarou o musicista, por meio das redes sociais. Ele e Virginia estão juntos desde julho de 2020. O casal começou a namorar após o polêmico término da loira com o youtuber e influenciador Rezende.





Virginia Fonseca recebeu R$ 41,6 milhões em isenções do governo

Entre 2022 e 2023, Virginia Fonseca, através da empresa "Virginia Influencer LTDA", deixou de pagar R$ 41,6 milhões em impostos ao governo. Os valores da isenção fiscal foram obtidos através do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), criado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que visava auxiliar o setor de eventos durante a pandemia do novo coronavírus. As informações são da repórter Luanda Moraes, do iG Gente.