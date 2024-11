Reprodução Instagram/ Multishow Rezende e Virginia

Rezende abriu o jogo sobre a polêmica com Virginia Fonseca. Ex-namorado da influenciadora, o youtuber foi acusado de ter processado a antiga companheira pelo término do namoro. Na última quarta-feira (6), ele usou os stories do Instagram para comentar o assunto: "peço desculpas a quem não precisa escutar isso".







"Saiu em alguns lugares que teria rolado um processo pelo término de relacionamento. Não, isso não é verdade", desmentiu. Segundo Rezende, o embate judicial se deu por conta da saída repentina da mulher de Zé Felipe da empresa em que era contratada.





"O que aconteceu é que a Virginia decidiu sair antes da empresa e tinha um contrato, é normal isso acontecer e é normal ter uma multa baseada em investimentos da empresa, projetos fechados e projetos futuros. Foi isso que aconteceu. Ela definiu, foi acordado e está tudo ok. Não entendo porque depois de cinco ou seis anos continuam batendo na mesma tecla", acrescentou.





O youtuber ainda pediu que parassem de resgatar o assunto com o intuito de gerar intrigas, frisando que não há rancores e que tudo foi "resolvido". "Parem de ficar fazendo associações, associando pessoas, ficar criando uma história, causar intriga. Não tem intriga, não tem rancor, tem tempo, muito tempo. Deixa disso, já foi. Já está certo. Está tudo resolvido", concluiu.