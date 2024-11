Reprodução Instagram - 22.11.2024 Bruna Rotta

Bruna Rotta, namorada de Rodrygo Goes, jogador contratado do Real Madrid, se tornou assunto das redes sociais nesta sexta-feira (22). A influenciadora, que fez lipoaspiração, recebeu críticas por passar um treino de abdominais para "secar a barriga"; conheça





Quem é ela?

Com 1,6 milhões de seguidores somente no Instagram, Bruna Rotta nasceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ela costuma compartilhar os bastidores do dia a dia como influenciadora fitness, além de publicar looks que usa nos eventos de luxo que vai. Fotos das viagens que realiza ao lado do companheiro também são expostas por ela na web.





Entenda polêmica

Na última quinta-feira (21), Rotta recebeu críticas por publicar um vídeo no qual passava treinos abdominais para "secar a barriga". Internautas reprovaram a conduta da influencer. Isso porque, além dos treinos, ela conseguiu os resultados estéticos no abdômen após uma lipoaspiração.





"Só esqueceu de mencionar que, além de muito treino e dieta, para funcionar mesmo, antes tem que lipar as gordurinhas", escreveu uma nos comentários da postagem. "Não se comparem, ela fez lipo", acrescentou outra. "Lembrando que essa definição é da lipo", destacou uma terceira. "Uma coisa é se incentivar com o estilo de vida dela, alimentação, treinar, se cuidar, outra coisa é se comparar com o corpo dela, precisam ter consciência disso", prosseguiu ainda uma quarta usuária do Instagram.





Após a repercussão do caso, Bruna veio a público se pronunciar. "Sempre vão querer diminuir os esforços dos outros, ou você assiste o treino, salva e faz, ou pula e segue sua vida. Sempre nessa de 'ai, mas porque ela tem dinheiro para fazer procedimento estético'. Beleza, então faz o mesmo procedimento que eu, mas não treina, não faz abdominal e não faz dieta para ver se o corpo fica igual. Sempre um mimimi diferente, hein", rebateu.

Assista o vídeo: