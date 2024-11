Reprodução Instagram - 22.11.2024 João Villa e Grazi Massafera

Solteira desde o fim do relacionamento com Marlon Teixeira, Grazi Massafera voltou a ser alvo de especulações de affair. O motivo? Fãs da atriz notaram que ela viajou ao Jalapão e se encontrou com o também ator João Villa. Os artistas, inclusive, surgiram juntos em algumas fotos durante os passeios que fizeram na região, mas não confirmaram o suposto relacionamento.





Como se conheceram?

Massafera e Villa gravaram o remake de "Dona Beja", que será lançado na Max em 2025. Ao que tudo indica, a dupla se aproximou durante as gravações do folhetim exclusivo para o streaming. A trama é baseada na vida da personalidade histórica Ana Jacinta de São José.

João Villa e Grazi Massafera renovam bronzeado Reprodução Instagram - 22.11.2024 João Villa e Grazi Massafera nadando Reprodução Instagram - 22.11.2024 João Villa e Grazi Massafera Reprodução Instagram - 22.11.2024 João Villa e Grazi Massafera posam juntos Reprodução Instagram - 22.11.2024





Quem é João Villa?

Paulista, o ator se consagrou no audiovisual nacional ao compor o elenco de novelas da TV aberta. Com passagens pela Globo e Record TV, ele migrou para o streaming. Nesta sexta-feira (22), aparece na estreia de "Amor da Minha Vida", produção estrelada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros.





'Orem por mim'

Nesta semana, a ex-BBB Grazi Massafera chamou a atenção dos fãs ao fazer um pedido inusitado que deu indícios, segundo internautas, de que ela queria começar um novo relacionamento. Solteira, ela suplicou aos fãs que orassem por ela. "Orem por mim, estou muito solteira", brincou.