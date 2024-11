Instagram/@zefelipecantor 19/11/2024 Zé Felipe aproveita dia de sol com Maria Alice e Maria Flor na piscina





O cantor Zé Felipe encantou seus seguidores nesta terça-feira (19) ao compartilhar momentos de lazer ao lado das filhas Maria Alice , de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos.

Em registros feitos na mansão da família em Goiânia, Zé aproveitou a piscina com as meninas para se refrescar e encheu a web de fofura. " Dia de piscina com as totas do papai", escreveu o cantor na legenda.

Sorridentes, Maria Alice e Maria Flor posaram com maiôs coloridos e esbanjaram alegria ao lado do pai. Nos comentários, a esposa de Zé, Virginia Fonseca, não escondeu a emoção: "Amo vocês" , declarou. O casal também é pai do recém-nascido José Leonardo.