Reprodução Virginia Fonseca recebeu R$ 41,6 milhões em isenções do governo

A influenciadora Virginia Fonseca, por meio da empresa "Virginia Influencer LTDA", deixou de pagar R$ 41,6 milhões em impostos ao governo entre 2022 e agosto de 2024. A isenção fiscal foi obtida através do PERSE (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), criado durante o mandato de Jair Bolsonaro. O programa tinha como objetivo auxiliar financeiramente o setor de eventos, um dos mais impactados pelo distanciamento social imposto pela pandemia de COVID-19.

De acordo com levantamento realizado pelo iG Gente, através de dados do Ministério da Fazenda, Virginia Fonseca foi beneficiada pelo programa em 2022, 2023 e 2024, economizando R$ 41.606.695,82 em tributos como PIS (Programa de Integração Social), Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). A divisão das isenções foi a seguinte:

2022: R$ 29.498.445,50

2023: R$ 7.592.072,58

Janeiro a agosto de 2024: R$ 4.516.177,74

O que é o PERSE?

Criado pela Lei n.º 14.148 de 2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos foi lançado pelo governo federal para reduzir a carga tributária de empresas ligadas aos setores de eventos, turismo, cultura e entretenimento. O objetivo era garantir a sobrevivência dessas empresas e estimular a recuperação econômica após o impacto da pandemia.

Entretanto, a elegibilidade ao programa é limitada, beneficiando apenas empresas com atividades registradas em CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) específicos. Segundo o site oficial do governo, "o programa visa fornecer auxílio financeiro, incentivos fiscais e outras formas de suporte para ajudar na recuperação econômica das empresas e profissionais desse setor."

Por que Virginia obteve a isenção fiscal?

Conforme apuração do iG Gente, a empresa de Virginia Fonseca, "Virginia Influencer LTDA", já declarou atividades econômicas enquadradas nos CNAEs beneficiados pelo PERSE, como:

7490-1/05 – Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas

9001-9/02 – Produção musical

9001-9/06 – Atividades de sonorização e iluminação

9001-9/99 – Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

Essas classificações permitiram à empresa obter isenções de tributos como PIS, Cofins, IRPJ e CSLL.

Repercussão nas redes sociais

O caso gerou grande repercussão nesta segunda-feira (18), após internautas do X (antigo Twitter) tomarem conhecimento dos valores que deixaram de ser arrecadados pelo governo devido às isenções fiscais. A polêmica veio à tona após o Ministério da Fazenda divulgar a lista de beneficiários de diversos programas na plataforma de dados abertos.

No X o usuário @jcaetanoleite escreveu: "Para vocês verem como política setorial no Brasil é um desastre de captura política. Virginia Fonseca, sim, a influencer nora do Leonardo, tirou 4,5 milhões de reais via PERSE do orçamento público. Isso dá um ano de Bolsa Família para 554 famílias, a título de curiosidade...".

Já a internauta @dipietra ironizou: "O Brasil é bagunça, a gente já espera de tudo. Mas no PERSE tem até... 'VIRGINIA INFLUENCER LTDA' com R$ 4,5 milhões de renúncia fiscal kkkkkkkk".

Vida de luxo

Reprodução/ Instagram Virginia e Zé Felipe viajam em jatinho para o Dia dos Namorados

Virginia Fonseca frequentemente chama a atenção de seus seguidores pelas aquisições luxuosas. Recentemente, viralizou com o bordão "me mimei" ao mostrar uma bolsa Kelly da Hermès avaliada em R$ 227.712,00. Em 2023, ela presenteou o marido, Zé Felipe, com um jatinho avaliado em R$ 17 milhões.

Na ocasião, o cantor comemorou no Instagram: "Ganhei um avião da minha gata!!! Agora dá pra levar a família toda, te amoo demais, meu amor, esse avião é nosso!! Obrigado por tudo que você é, eu te amo e tô com você para tudo. Te amoooooooo."

Se eu recebesse 4,5 milhões do PERSE igual a Virgínia, até eu compraria uma bolsa de meio milhão de reais… Assim é fácil pic.twitter.com/FgIAtOt1pI — Rick B. 🏳️‍🌈 (@rickbitch) November 19, 2024