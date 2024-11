Reprodução Instagram Vera Viel deixa de usar muletas para andar

Vera Viel, de 49 anos, celebrou mais um avanço no tratamento contra um tumor raro. Após passar por uma cirurgia, a mulher de Rodrigo Faro precisou de muletas para conseguir se locomover. Nesta sexta-feira (22), ela contou que não precisava mais usá-las para caminhar.





Viel, que estava indo para mais uma sessão de radioterapia, pontuou que fez uso das muletas por cerca de 45 dias. "Bom dia, hoje é sexta-feira e estou indo para minha décima sessão de radioterapia. Não poderia estar mais feliz, porque hoje estou sem as muletas", começou.





"Depois de 45 dias usando as muletas para me auxiliar na caminhada, estou livre delas. Então, é mais uma etapa vencida depois de uma cirurgia super complexa para a retirada do sarcoma, estou super bem", completou Vera, por meio das redes sociais.





Ela ainda detalhou que, ao todo, passará por 33 sessões radioterápicas. "Agora, sei que tenho ainda o tratamento a seguir, continuar com as radioterapias, que serão 33 sessões, estou indo para a décima hoje, mas muito agradecida", acrescentou ela.





Diagnóstico

Após sentir um nódulo na perna, Vera Viel recebeu o diagnóstico de um tumor raro e maligno em setembro. Tratava-se de Sarcoma Sinovial. Ela passou por uma cirurgia para retirar o tumor e agora segue sob acompanhamento médico para as demais etapas do tratamento.