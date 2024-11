Reproduçao TV Globo MC Daniel chorando

MC Daniel, de 26 anos, virou assunto das redes sociais no último domingo (17). O motivo? Ter se emocionado e chorado durante participação no "Domingão com Huck", atração dominical da Rede Globo apresentada por Luciano Huck, de 53.





O funkeiro não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre o primeiro filho que espera com Lorena Maria. "Só de pensar em falar do meu filho que vai nascer, já fico muito ansioso", entregou ele, com a voz embargada e os olhos já em lágrimas.





Ansioso pela vinda do primeiro filho, o cantor foi surpreendido pela produção do programa dominical, que mostrou imagens do ultrassom do bebê. Além disso, o artista descobriu que a sogra estava na plateia da atração. Ao notar a presença da mãe de Lorena, ele fez questão de se declarar para a companheira. "Sou apaixonado por ela", disse.





Namoro e gestação

Após o fim do namoro com Mel Maia, MC Daniel engatou um romance com Lorena Maria. Em agosto, o casal anunciou que estava à espera do primeiro filho. Alguns internautas acusaram a mulher de ter engravidado por interesse. Tanto Daniel quanto Lorena se pronunciaram, negando as acusações e enfatizando que ambos queriam o bebê.