Reprodução: Instagram Ludmilla e Bruna Gonçalves em anúncio da gravidez eito neste sábado (09)

Brunna Gonçalves, de 32 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (12) para compartilhar o primeiro ultrassom do bebê que espera com a cantora e compositora Ludmilla, de 29. O casal revelou a gestação no último sábado (9), durante um show em São Paulo.





"Primeira foto do Baby Brumilla", escreveu a mãe de primeira viagem como legenda de uma postagem que fez nos stories do Instagram. Em conversa com os fãs e seguidores, ela ainda detalhou se tem sentido enjoos e confirmou que fará um chá-revelação para anunciar o sexo do bebê.

Brunna Gonçalves mostra ultrassom do bebê que espera com Ludmilla Reprodução Instagram





"Tem dias que quero comer a parede, tudo que vejo pela frente e outros em que não consigo pensar na comida que me dá um negócio", explicou ela, em referência às náuseas que tem enfrentado.





Segundo Brunna, a cantora famosa internacionalmente foi uma das primeiras pessoas a saberem da gestação. "Ludmilla estava lá em Paris, na festa dela. Assim que ela chegou, a Beyoncé perguntou por mim. Nisso, a Lud contou: 'Ela teve que ficar no Brasil, porque está grávida'. A Beyoncé ficou toda feliz e falou um monte de coisa linda. Abençoou nosso baby", contou.