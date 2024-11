Reprodução Instagram/ internet, Farfetch Bruna Marquezine com vestido envernizado avaliado em R$ 85 mil

Bruna Marquezine, de 29 anos, chamou a atenção dos internautas desde a última terça-feira (12), quando usou um modelito avaliado em R$ 85 mil. No último sábado (16), um internauta comentou o fato da artista ter comprado uma roupa tão cara e foi respondido por ela.







A ex de Neymar Jr. e atual namorada de João Guilherme Ávila defende que a peça, um vestido de couro envernizado, não foi tão cara, conforme apontado nas redes sociais. Além disso, argumentou que parcelou a compra em 48 vezes.





"Nem está tão caro... Dividi em 48 vezes no cartão, mas respeito a sua opinião, acredito que cada um prioriza o que considera importante", diz a mensagem enviada pela atriz ao internauta. A resposta repercutiu na web, principalmente em relação ao parcelamento.





"Bruna me representou, parcelo em 48x para comprar também", escreveu uma usuária do Instagram. "Cada um tem o compatível com sua realidade, essa é a dela, fruto do seu trabalho honesto", comentou uma segunda. "Muita falta do que fazer, ficar controlando o que a pessoa compra ou deixa de comprar", criticou ainda uma terceira.





Bruna usou o modelito avaliado em R$ 85 mil, segundo o e-commerce da Farfetch, para a pré-estreia de "Amor da Minha Vida", série do Disney + que protagoniza com o também ator Sérgio Malheiros. A trama, com estreia prevista para a próxima sexta-feira (22), aborda desilusões amorosas e paixões intensas.