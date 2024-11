Reprodução Instagram - 17.11.2024 Mulher Melão

Renata Frisson, de 37 anos, usou as redes sociais no último sábado (16) para compartilhar cliques ousados com os mais de três milhões de seguidores que a acompanham somente no Instagram. A Mulher Melão posou de biquíni fio-dental preto e branco.





Em um dos registros, Frisson surgia com um colete vermelho enquanto usava fio-dental preto. A modelo e influenciadora também resolveu compor o look com acessórios, como brincos, pulseiras, anéis, relógio e colar. Nos pés, ela apostou em um salto alto.





Já em outras fotos, a Mulher Melão apareceu em uma banheira. Dessa vez, ela optou por sair do preto e investir em um fio-dental branco. Assim como Key Alves, Mirella e Andressa Urach, a famosa é adepta do OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Confira:

Mulher Melão veste colete vermelho Reprodução Instagram - 17.11.2024 Mulher Melão posa de biquíni fio-dental preto Reprodução Instagram - 17.11.2024 Mulher Melão de fio-dental branco na banheira Reprodução Instagram - 17.11.2024





Quem é ela?

Renata Frisson se chama Cristina Célia Antunes Batista. A brasileira nasceu em Santa Catarina e se tornou conhecida pela atuação como musa de Carnaval e também como dançarina. O apelido, "mulher melão", foi dado em referência ao volume dos seios da influencer. Ao decorrer da trajetória profissional, já tentou carreira política e musical.