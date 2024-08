Reprodução: Instagram Lorena Maria

O mais novo casal do mundo dos famosos, MC Daniel e Lorena Maria , tem dado o que falar nas redes sociais. Os dois oficializaram a relação na última quinta-feira (08) e estão de férias na Grécia.

Saiba quem é Lorena Maria

A influenciadora Lorena Maria se tornou conhecida durante o seu namoro com o funkeiro Renan da Penha. Ela, que é carioca , é uma blogueira digital que já possui mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais.

Além disso, a jovem é dona de uma marca de cosméticos que tratam cabelos cacheados, a BADGall. A comunicadora também possui domínio sobre a "BadGalMaria", uma marca de lingeries.

Lorena Maria Reprodução: Instagram Lorena Maria Reprodução: Instagram Lorena Maria Reprodução: Instagram Lorena Maria Reprodução: Instagram

Outros affair expressivos de Maria também deram o que falar, como o seu breve namoro com Nathan Santos, ex-lateral do Santor, em 2022. A influenciadora também se envolveu rapidamente com Whindersson Nunes. Os dois foram juntos para a Tailândia no ano passado.

Onde foi o pedido de namoro?

Em uma exclusiva concedida ao portal Hugo Gloss, o cantor MC Daniel contou que pediu Lorena Maria em namoro diretamente de Fernanda de Noronha. Agora, eles estão na Grécia ao lado de famosos como Anitta e Dani Calabresa.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.