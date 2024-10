Reprodução: Instagram João Guilherme

João Guilherme participou do " Lady Nigh t" na última terça-feira (29). O ator conversou com Tatá Werneck sobre a sua fama de " herdeiro ". Durante o papo, o ex de Larissa Manoela afirmou que não recebe dinheiro de Leonardo , pai do artista.



"Você é um cara que é herdeiro, né?", perguntou a apresentadora. Ele, então, confirmou que sim, mas explicou como funciona sua vida financeira. "Não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos, porque eu pedi no shopping", disse.

O astro também contou que, por não ter o dinheiro do cantor com fácil acesso, criou uma independência financeira para aprender a lidar com a questão monetária. Além disso, o ator de "Cumplíces de um Resgate" brincou a respeito dos luxos de sua família.

"Mas eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... São 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu", ironizou ele. "Um lacinho daquele é o IPTU do meu condomínio", acrescentou Werneck em bom tom.