Gaby Amarantos, de 46 anos, esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. A cantora e compositora confirmou o fim do relacionamento com Gareth Jones, detalhou como tem sido a fase solteira, além de falar sobre a atual namorada do ex-marido.







"Já tem mais de um ano, caminhando para dois, mas a gente quis ter muita responsabilidade afetiva. A gente sabe que os términos que viralizam na rede e a galera gosta de ver são aqueles que tem sangue, traição e tragédia. A gente quis fazer o contrário. A gente continua se amanda, se fala todos os dias, mas nosso amor evoluiu para outro lugar. A gente não está feliz junto. A gente é muito amigo, uma relação de confiança", iniciou a voz do hit "Ex Mai Love".





Amarantos ainda entregou que a fila já andou para o ex e falou sobre o novo namoro do fotógrafo. "Ele já está namorando, saiu o namoro dele com uma menina linda, estou muito feliz por ele. A gente tem que começar a normalizar casais que têm a responsabilidade de se separar no amor, sem mágoa, sem exposição, a nossa relação foi de muito respeito, de quase dez anos. Gareth me ensinou muito", pontuou.





Solteirice

Gaby disse que costumava emendar um relacionamento no outro. Por isso, não passava muito tempo solteira. Dessa vez, a cantora quer curtir a própria companhia. "Nunca vivi a solterice na minha vida, sempre emendei um relacionamento no outro, estou amando. Não é nem a questão da solterice, mas é cuidar de mim, amar minha companhia, amar viajar sozinha, fazer compras, ir ao cinema. Estando bem comigo, estou aberta para tudo de incrível e maravilhoso que o Universo tem para me proporcionar", concluiu.

