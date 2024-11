Juliana Morales Bruna Marquezine

Bruna Marquezine é a protagonista da nova série do Disney+, " Amor da Minha Vida ". Em entrevista ao Splash UOL, a atriz detalhou as cenas de sexo da obra. Além dela, Sérgio Malheiros também opinou a respeito do tema.



"É muita honestidade, vulnerabilidade dos atores, disponibilidade", iniciou Bruna. "Está todo mundo junto ali, no barco, remando junto para transformar o nosso trabalho no melhor ambiente possível", complementou o ator.

A artista, então, falou sobre o objetivo que a produção tem para os espectadores. "Essa é uma série em que a gente fala do amor de forma muito honesta, muito próxima, para que o público se sinta representado e se enxergue nesses personagens", explicou.

"É uma história sobre o amadurecimento desses personagens, e o amadurecimento se dá também no sexo", ressaltou Malheiros. "Amor da Minha Vida" é uma produção televisiva de Matheus Souza, conhecido por dirigir os longas "Ana e Vitória" e "Tá Escrito". A obra estreia no dia 22 de novembro.

Assista ao trailer: