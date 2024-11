Reprodução Instagram Mulher Melão posa de biquíni

Popularmente conhecida como Mulher Melão, a modelo e influenciadora Renata Frisson, de 37 anos, surpreendeu os fãs e seguidores na última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. O motivo? Ter compartilhado um clique ousado nas redes sociais.





Por meio dos stories do Instagram, a famosa mostrou que estava aproveitando o dia ensolarado para renovar o bronzeado. Frisson ainda compartilhou um clique no qual surgia com um biquíni turquesa, cor que já virou tendência entre as celebridades da classe artística.





Quem é ela?

Renata Frisson se chama Cristina Célia Antunes Batista. A brasileira nasceu em Santa Catarina e se tornou conhecida pela atuação como musa de Carnaval e também como dançarina. O apelido, "mulher melão", foi dado em referência ao volume dos seios da influencer. Ao decorrer da trajetória profissional, já tentou carreira política e musical. A modelo abriu uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Mulher Melão exibe bumbum definido na areia da praiaMulher Melão exibe bumbum definido na areia da praia Reprodução Instagram - 4.7.2024 Influenciadora escolheu conjunto de banho verde para passeio na praia Reprodução Instagram - 4.7.2024 Mulher Melão posa com biquíni fio-dental Reprodução Instagram - 4.7.2024 Em maio, Mulher Melão se afogou na praia e foi socorrida por salva-vidas Reprodução Instagram - 4.7.2024





Afogamento

Em maio deste ano, Renata Frisson deixou os fãs assustados. Isso porque ela se afogou na Praia da Barra, situada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na ocasião, a influenciadora precisou ser socorrida por dois salva-vidas, que a resgataram e a tiraram da água.