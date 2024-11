Foto: Reprodução/ YouTube David Lynch no documentário 'David Lynch: A Vida de um Artista' (2016)

David Lynch, de 78 anos, se consagrou na indústria cinematográfica pelas produções que dirigiu. Ganhador do Oscar, ele tem usado um tanque de oxigênio como parte do tratamento contra enfisema, uma doença respiratória crônica, e entregou que começou a fumar há 70 anos, quando tinha apenas oito anos de idade.





Em entrevista à "People", ele comentou o assunto. “Uma parte muito importante da minha vida era fumar”. “Eu amava o cheiro do tabaco, o gosto do tabaco. Eu amava acender cigarros. Era parte de ser um pintor e um cineasta para mim”, acrescentou.





O diretor cinematográfico avalia que "você planta é o que você colhe”. Ele foi diagnosticado com a doença que causa falta de ar há quatro anos. Atualmente, ele tem se submetido ao uso de oxigênio para atividades diárias, como caminhar, por exemplo.



“No fundo da mente de todo fumante está o fato de que é saudável, então você está literalmente brincando com fogo”, alertou. “Ele pode te morder. Eu arrisquei e fui mordido”, lamentou ele, que afirma ter começado a fumar aos 8 anos.





Nascido em Montana, o cineasta pontuou que até tentou parar com o vício. No entanto, segundo ele, em momentos difíceis ele acabava recorrendo ao fumo. “[Tentei parar] muitas, muitas vezes, mas quando ficou difícil, eu fumava aquele primeiro cigarro, e era uma viagem só de ida para o céu. Então você volta a fumar de novo”, revelou.

Meditação

Lynch ainda argumentou que a meditação o ajudou na parada com o vício. Ele demorou dois anos desde o diagnóstico do enfisema, em 2020, para abandonar o cigarro. “Tenho uma atitude positiva focada na cura do corpo em si”. “É difícil viver com enfisema. Mal consigo andar por um cômodo. É como se você estivesse andando por aí com um saco plástico em volta da cabeça”, desabafou.



Futuro da profissão

Afastado dos sets de filmagens durante o tratamento contra a doença, o cineasta considera retomar a profissão e trabalhar como diretor de forma remota, da própria casa. "Eu amo estar no set", defendeu.





Por fim, David ainda fez um alerta aos fãs, pedindo para que seguissem o exemplo dele e parassem de fumar. “Eu realmente queria passar isso: pense nisso. Você pode parar com essas coisas que vão acabar matando você”, disse.