Daniella Cicarelli, de 46 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, para abrir um álbum de fotos da semana. Em alguns cliques, a comunicadora surge ao lado do marido, Guilherme Menge, enquanto em outros, aparece posando de biquíni.





"Álbum de uma semana especial. Pode voltar já?", escreveu Cicarelli na legenda. Nos comentários da postagem, ela foi tietada por fãs que a acompanham na web. "Fotos sensacionais", avaliou um. "Corpo perfeito", opinou uma segunda. "Maravilhosa", prosseguiu um terceiro. "Musa inspiradora", disse ainda uma quarta internauta.

Rebateu hater

No dia 7 deste mês, Daniella resolveu se pronunciar após um usuário do Instagram criticá-la, afirmando que ela já tinha sido "linda" no passado, insinuando que, hoje em dia, ela não era mais. "Já foi linda", disse o seguidor. Cicarelli rebateu: "É verdade! Hoje eu estou um pouco fora de forma, mas prometo que vou melhorar".





Conhecida pela condução de programas televisivos, a apresentadora também conseguiu conquistar o próprio espaço na internet. Nas redes sociais, ela costuma compartilhar bastidores da profissão, além de postar registros da vida fitness e da prática de esportes, com destaque para corrida e surfe.