Aos 37 anos, Renata Frisson , popularmente conhecida como Mulher Melão , continua a encantar seus seguidores com sua beleza exuberante e com o corpo mais bronzeado do que nunca.

Considerada a principal estrela das plataformas de conteúdo adulto no Brasil , a influenciadora posou de biquíni fio-dental na praia e provou que o corpão segue em dia. Ela ainda revelou detalhes de sua rotina de cuidados com a pele, que envolve um rigoroso compromisso semanal.

Renata não esconde sua paixão pelo bronzeado impecável, dedicando cerca de três horas por semana em uma clínica de estética para manter a pele sempre dourada. “Adoro estar bronzeada o ano todo. Me sinto mais sexy e os homens adoram. Sempre faço questão de me agradar e, claro, de deixar meu público feliz!”, afirmou a influenciadora, destacando a importância de se sentir bem consigo mesma.

A rotina de cuidados com a pele de Mulher Melão inclui mais do que apenas o bronzeamento. Renata compartilhou que, além de garantir o tom desejado, ela também investe em esfoliações, hidratações e descolorações dos pelos, tudo para alcançar um brilho dourado perfeito. "É um processo que demanda tempo e dedicação, mas que vale cada segundo. A pele bem cuidada é o meu cartão de visita", explicou Renata, enquanto exibia o tanquinho.

Renata Frisson ganhou notoriedade no cenário do funk após o carnaval de 2008, quando desfilou como sereia em um carro alegórico da Unidos de Vila Isabel. Desde então, sua trajetória só cresceu, com passagens marcantes como princesa da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e rainha da bateria da Lins Imperial, no Rio de Janeiro.

Seu apelido, Mulher Melão, se deu por conta de seus seios fartos, e ela se destaca por sua autenticidade e pela adesão ao topless, prática que já rendeu ensaios icônicos para revistas como Playboy, em 2011, e Sexy, em 2016 e 2017.

Com uma carreira multifacetada, Renata Frisson continua a ser uma figura de destaque na mídia brasileira, sempre se reinventando e mantendo seu lugar de relevância no imaginário popular, sendo referência nas tendências de beleza.