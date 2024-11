Reprodução: Instagram Gaby Amarantos de biquíni metalizado

Após fazer uma participação especial no último capítulo de "Garota do Momento", Gaby Amarantos foi convidada para o "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República. A cantora e compositora deixou o público chocado ao fazer uma revelação sexual.







Durante participação no programa matinal da Globo, a artista, que recentemente confirmou ter se separado de Gareth Jones, abordou o emagrecimento de 25 quilos que teve, além de falar da vida íntima e afirmar que estava com um "tesão de 50 pessoas".





"Nunca me senti tão bem, tão feliz, tão realizada, tão disposta, tão iluminada. Estou com o tesão de 50 pessoas, estou me sentindo muito maravilhosa. Nada se compara ao bem-estar que estou sentido", entregou a voz do hit "Ex Mai Love".





Gordofobia

Amarantos ainda comentou a gordofobia que sofreu ao decorrer dos anos. "A questão do peso sempre me atravessou, de ser uma mulher fora do padrão, estava precisando de uma repaginada", pontuou. "Temos que parar com essa hipocrisia. É uma linha tênue de pressão estética e gordofobia. Eu já estive nos dois lugares", argumentou.





Solteira desde o fim do relacionamento com o fotógrafo Gareth Jones, ela ainda afirmou que tem "amado" a nova fase que está vivendo. "Estou amando poder cuidar de mim, estar sozinha, viajar, ir ao shopping", concluiu.