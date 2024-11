Reprodução Mulher Melão





Renata Frisson , popularmente conhecida como Mulher Melão , surpreendeu ao compartilhar algumas das solicitações mais inusitadas que recebe nas plataformas de conteúdo adulto . Aos 37 anos, a influenciadora revelou que seus seguidores têm curiosidade por cenas aparentemente comuns, como lavar louça.

"Recebi um pedido para gravar lavando louça. Achei engraçado, mas aceitei", contou Renata, que vê nessas demandas uma forma de humanização de seu conteúdo. "As pessoas querem algo mais próximo e real, como se buscassem uma versão do cotidiano que não esperavam encontrar no conteúdo sensual".

Mulher Melão explicou que, além das cenas domésticas, já atendeu a pedidos que envolvem atividades como lavar roupa, limpar a casa e até sessões temáticas como "empregadinha". Para ela, essas interações vão além da sensualidade, criando uma conexão mais personalizada com seus fãs. "Eles gostam de ver a mulher fazendo atividades de casa, é uma forma de diversão que levo na brincadeira", comentou.

A influenciadora destacou ainda que essa proximidade com o público trouxe uma nova dimensão ao seu trabalho, permitindo que ela explore diferentes facetas no ambiente digital. "É uma maneira de estar perto dos fãs de uma forma diferente, sempre com bom humor e leveza", afirmou. "Transformei esse carinho em algo profissional, com respeito e cuidado para oferecer exatamente o que eles buscam".