Foto: Alex Ribeiro Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, viraliza nas redes sociais pelo corpo definido. Além dos músculos, a influenciadora e ex-dançarina do “Tchakabum” chama atenção por uma parte específica: os glúteos. Em entrevista à reportagem do iG Gente, a ex-mulher de Belo elenca dicas para conseguir deixar o “bumbum durinho” até o Carnaval do próximo ano.



“O ideal é focar em exercícios de força e resistência, priorizando aqueles que trabalham diretamente os músculos dos glúteos. Movimentos como agachamento, stiff, avanço e elevação de quadril são excelentes. Eles ajudam a fortalecer e tonificar a região, proporcionando um visual mais firme. É importante variar o tipo de treino e ajustar a carga para estimular o crescimento muscular”, esclarece.



Em relação à alimentação, Barbosa chama a atenção para os “ultraprocessados”. Ela defende que este tipo de alimento deve ser evitado, já que podem “podem comprometer não só a estética, mas também a saúde”.



“Com certeza, a alimentação é um fator essencial. Sem um aporte adequado de nutrientes, fica difícil atingir os objetivos. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras saturadas, são os principais inimigos”, alerta.



É possível conseguir resultados até o Carnaval 2025?

Para Gracyanne, sim! Desde que haja dedicação e constância na prática de exercícios físicos. “Se você mantiver uma frequência mínima de três treinos por semana e seguir um plano de alimentação adequado, é possível observar bons resultados em até 90 dias. O segredo está em manter a consistência e respeitar os períodos de descanso para evitar lesões”, explica.



“O ganho de massa muscular envolve três pilares principais: treino, alimentação e descanso. É essencial praticar exercícios de força, consumir uma dieta rica em proteínas e calorias, e garantir um bom tempo de descanso para que o corpo se recupere e o músculo se desenvolva. Não existe uma ‘receita mágica’, mas sim a combinação certa de hábitos saudáveis e disciplina”, acrescenta.



Barbosa ainda elenca alguns exercícios que auxiliam no ganho de massa muscular na região do bumbum. “Para ganhar volume nos glúteos, é indicado realizar exercícios que foquem na ativação máxima do músculo, como o agachamento profundo, levantamento terra e o glúteo na polia”, pontua.



Aos preguiçosos de plantão, Gracyanne dá uma dica para conseguir transformar a prática de atividades físicas em um “hábito”. Segundo ela, definir um horário específico e recorrer a uma modalidade que realmente goste são essenciais.



“Criar um hábito é a melhor forma de superar a preguiça. Estabeleça horários fixos para treinar, busque atividades que você realmente goste e lembre-se dos benefícios que o exercício traz para o corpo e a mente. Definir pequenas metas e comemorar cada conquista também ajuda a manter a motivação em alta”, conclui.

Gracyanne se separou de Belo em abril de 2024 Foto: Alex Ribeiro Gracyanne Barbosa dá dicas para conquistar boa forma até o Carnaval 2025 Foto: Alex Ribeiro Gracyanne Barbosa exibe bumbum definido Foto: Alex Ribeiro





Código do embed Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook.