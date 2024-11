Reprodução: Instagram Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer

Viih Tube fez um texto emocionante sobre o nascimento de Ravi, seu segundo filho com Eliezer . A influenciadora deu à luz na última segunda-feira (11) e confirmou, na manhã desta terça-feira (12), a chegada do recém-nascido .



"As 21h de domingo comecei a sentir contrações e jurava que eram apenas prodomos. 38 semanas e 4 dias. E ele escolheu essa data tão linda pra vir, Ravi nasceu 11/11, 19h49. Com 3.760 kg e 49 cm", começou a ex-BBB.

A artista, então, relacionou o parto do filho com a presença religiosa. "Foi um dia que me ensinou muita coisa! Que eu senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente! Me dando discernimento", explicou. Na mensagem, ela afirma que, após a recuperação, explicará como tudo ocorreu.

"Logo conto tudinho pra vocês como foi! Amanhã será o encontro dos irmãos, e assim que a lua conhecer ele, eu mostro amanhã o rostinho dele pra vocês também", prometeu.

Cesária de emergência

Nos stories, Viih Tube contou alguns detalhes do nascimento de Ravi. "Foram 19 horas de trabalho de parto ativo. Eu dilatei os 10 cm. Quando entrei na fase do expulsivo, virou uma cesária de emegência", disse em primeira mão.

"Estamos bem. Passamos alguns sustos, tanto eu quanto o Ravi. Mas assim, gente, eu estou muito feliz. Estamos todos bem. Estou transcencendo. A segunda maternidade é muito mais leve", se emocionou ela.

Pai emocionado

Após divulgarem a chegada do bebê, Eliezer utilizou suas redes sociais para falar da sensação que teve com o momento . "Muito feliz. Muito emocionado ainda. Foi muito bonito", falou aos prantos. O influenciador também agradeceu ao médico que realizou tanto o parto de Lua , primeira filha do casal, quanto o do caçula.

"Trouxe a vida os maiores amores da minha vida, Lua e Ravi! Obrigado, doutor!", elogiou ele.

Veja fotos de como foi o parto:

Parto de Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer Reprodução: Instagram