Reprodução: Instagram Eliezer e Viih Tube antes do nascimento de Ravi

Eliezer utilizou os stories para atualizar os fãs a respeito do nascimento de Ravi, filho do influenciador com Viih Tube . Nesta terça feira (12), o ex-BBB comemorou a chegada do menino e ainda explicou que a artista está descansando depois do sucesso do parto.



"Oi, gente, Ravi nasceu. Estou indo para casa agora ficar um pouquinho com a Lua. A Viih está bem, no hospital. Está descansando, foram muitas horas de parto", iniciou ele ao falar sobre o momento especial.

O influenciador falou que vai esperar a recuperação da ex-BBB para que ela possa contar detalhes de como foi o parto. Sobre o nascimento do segundo filho, ele disse emocionado: "Muito feliz. Muito emocionado ainda. Foi muito bonito".

Ravi nasceu na útlima segunda-feira (11). A informação foi confirmada pelo casal na manhã desta terça-feira (12). Eles ainda reveleram o horário, peso e altura do recém-nascido: "19:49, 3,760 kg e 49 cm". Eliezer também publicou fotos ao lado de Viih Tube em momentos antes do parto, além de enaltecer o médico que realizou o trabalho no nascimento de Lua e do caçula.

"Trouxe a vida os maiores amores da minha vida, Lua e Ravi! Obrigado, doutor!", escreveu ele.

Veja fotos: