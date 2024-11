Reprodução/Instagram Edu Guedes detalha pedido de casamento com Ana Hickmann em Portugal





A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, relembrou em entrevista nesta segunda-feira (11) como foi seu primeiro encontro com Edu Guedes, de 50 anos, revelando que passou a noite emocionada e chorando.

A apresentadora, amiga de longa data do chef, com quem mantém uma relação de amizade há mais de 20 anos, falou sobre o receio em assumir o romance após um divórcio conturbado com Alexandre Corrêa.

Na entrevista exclusiva a Lucas Selfie, Ana compartilhou que o início da relação foi cauteloso, com ambos preocupados com o impacto em suas famílias. “Estávamos muito preocupados porque não sabíamos se era namoro ou não. Eu estava enfrentando muita coisa. Antes de tornar qualquer coisa pública, sentimos que tínhamos a responsabilidade de conversar com nossos filhos. Havia muitas mudanças acontecendo”, explicou.

Primeiro Encontro

Ana contou que, em um momento difícil, Edu apareceu para oferecer apoio: “Primeiro, ele me ofereceu ajuda. Mas eu estava resistente, queria distância, focada apenas no meu filho. Não nos falávamos havia mais de dois anos. Ele até me ofereceu um apartamento, preocupado com as notícias de que eu estaria perdendo tudo. Mas eu disse que estava bem”, relembrou.

O primeiro encontro, segundo a apresentadora, aconteceu logo após essa aproximação. “Ele me chamou para jantar. Acabei desabafando, chorei a noite inteira, e Edu foi muito gentil. Ali, senti algo diferente; os dois estavam solteiros... Algo mudou em mim, de um jeito que eu não esperava. Não imaginava que isso pudesse acontecer.”

Ana também deixou claro que o relacionamento é algo novo. “Nunca tivemos envolvimento no passado. Nunca nos permitimos olhar um para o outro dessa forma, pois estávamos sempre em outros relacionamentos. Mas, a partir do momento em que ambos estavam livres, tudo mudou,” finalizou.