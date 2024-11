Reprodução Instagram Neymar Jr. e Rafaella Santos

Rafaella Santos, de 28 anos, viu o nome ser incluído em uma nova polêmica. A irmã de Neymar Jr. passou a receber críticas nas redes sociais. Isso porque boatos de que ela não teria ido ao aniversário da sobrinha, Mavie, de um aninho, tomaram conta da web.







Nesta terça-feira (12), chegou a vez do atleta sair em defesa da influenciadora e colocar um fim no episódio polêmico vivenciado pela família. O jogador negou a ausência da irmã na festa da filha em um comentário feito no Instagram, na página GlowNews.





"Só falam merd*, minha irmã esteve presente sim!", rebateu ele. Além disso, Bruna Biancardi usou as redes sociais para mostrar o presente que a cunhada havia dado para Mavie. Rafaella comprou um conjunto de louças para comemorar o primeiro ano de vida da bebê.





Saiba mais sobre a festa

Bruna Biancardi e Neymar Jr. organizaram uma grande festa para Mavie no último sábado (9). O evento, que ocorreu em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, contou com a presença de familiares e amigos próximos do casal, além de celebridades da classe artística e de jogadores de futebol.