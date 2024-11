Reprodução Instagram - 19.9.2024 Preta Gil

Preta Gil, de 50 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (11) para anunciar aos fãs que voltaria ao hospital. A internação da cantora e apresentadora se deu menos de 24 horas depois de receber alta hospitalar após ter passado por uma cirurgia.







"Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital", começou ela, por meio dos stories do Instagram. Preta ainda revelou o uso de medicações para a dor renal.





"Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa", acrescentou a filha de Gilberto Gil.





Em seguida, a apresentadora do "TVZ", programa musical exibido no Multishow, contou que tinha se maquiado melhorar o humor. "Fiz uma make, porque estava a cara da derrota e agora estou bem, quer dizer, mais ou menos, mas vou ficar", brincou a artista.