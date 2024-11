Reprodução/Instagram Neymar, Mavie e Bruna Biancardi

A pequena Mavie , filha do jogador Neymar Jr . e da influenciadora Bruna Biancardi , comemorou o primeiro aniversário em grande estilo com uma festa realizada no último sábado (9) em Mangaratiba, Rio de Janeiro. O evento teve um toque especial e foi planejado com carinho pela família, reunindo amigos e parentes para celebrar a data.

A comemoração teve como tema “Atelier da Mavie”, pensado para incentivar a criatividade e promover a interação entre os convidados. Uma decoradora foi responsável pela ambientação, que contou com mimos e lembrancinhas especiais para adultos e crianças.





Entre os itens personalizados estavam kits de pintura, cadernos para colorir, massinhas, chinelos e necessaires com a identidade visual do evento, além de pins para enfeitar os sapatos. A proposta era proporcionar uma experiência interativa para os presentes, estimulando a participação ativa, como explicou Bruna Biancardi: "Queria uma festa em que todo mundo participasse, inclusive os adultos", afirmou.

Como parte da celebração, a família também distribuiu uma maleta com 12 fotos da pequena Mavie, produzida por uma empresa, para que os familiares guardassem memórias preciosas desde o primeiro mês de vida da menina.