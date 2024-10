Reprodução: Instagram Iza

Iza está prestes a dar à luz e comemorou as últimas semanas da grávidez de Nala , bebê que é fruto do relacionamento da musicista com Yuri Lima , ex-jogador do Mirassol. A cantora postou uma foto exibindo o barrigão de grávida, na última terça (1).

"Na contagem regressiva. Últimos dias com ela aqui dentro", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas elogiaram o clique divulgado pela artista e desejaram boas vibrações para o nascimento de Nala.

"Ela nascendo no dia 12 [Dia das Crianças] e fazendo o feriado ser sobre ela", teorizou uma usuária. "toda vez que você aparece aqui eu penso: 'meu Deus, ela nasceu'", afirmou uma segunda.

"Vamos decretar feriado nacional o dia que Nala chegar!", brincou um terceiro. "Estamos gravidas e vamos parir juntinhas. Estou me sentindo sua irmã", comentou em bom tom uma quarta internauta.

Nala é a primeira gestação de Iza. O pai da futura bebê é o atleta Yuri Lima. Em julho deste ano, a voz de "Meu Talismã" revelou nas redes sociais que o jogador de futebol a traiu .

Após a repercussão, fontes afirmaram que a vocalista voltou a se relacionar com o ex-Mirassol , que largou o time para focar na família e acompanhar Iza nos momentos finais da gravidez.

