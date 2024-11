Reprodução: Instagram Bruna Biancardi e Neymar

Bruna Biancardi e Neymar comemoraram o primeiro ano de Mavie com um festão realizado no Brasil. A celebração, que é a segunda em homenagem à filha do casal, acontece neste sábado (09) com o tema "Ateliê da Mavie".

Na entrada do local, um arco-irís de bexigas preenche a decoração . Em um dos registros, a influenciadora, o jogador e a bebê aparecem com looks roxos. Após posarem para as fotos com a garota, os papais dão um beijo na bochecha da pequena, que completou 1 ano no dia 6 de outubro.

A estética do festão ficou sob comando de Andrea Guimarães, que recebeu elogios da digital influencer. Pincéis, latas de tinta e visuais pastéis tornaram o lugar um grande ateliê, como desejava o atleta e Biancardi.

O bolo cenográfico também segue à risca todo o conceito idealizado pela mamãe de primeira viagem. Semelhante a uma oficina de artes , até os pratos e as cadeiras se adaptaram a uma grande estrutura marcada pelas pinturas de um artista.

Veja a seguir todos os locais do festão de Mavie:

