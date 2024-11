Humberto Maruchel "Ainda Estou Aqui"

" Ainda Estou Aqui ", filme dirigido por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres , estreia nos cinemas nesta quinta-feira (07). A obra, que ganhou o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza , tem sido aclamada pela crítica internacional, que aponta possíveis indicações do longa brasileiro ao Oscar .

Em entrevista ao G1 , ela falou a respeito do pano de fundo da história e avaliou a possibilidade de uma indicação. Ao mencionar o contexto em que se passa a trama, na ditadura militar, ela abordou a relação que as gerações possuem com o período de repressão.

"A democracia também não conseguiu resolver a desigualdade, o ensino público, a saúde, a segurança. Eu acho que teve toda uma geração que veio que uma hora começou a pensar: 'será que o problema não é a democracia?'", iniciou.



Ela ainda frisou a importância do sistema democrático no Brasil. "Eu tenho certeza que esse cara, que cresceu em um país democrático, com todos os seus problemas, eu digo para ele: 'Eu juro para você que a democracia é falha, mas é o melhor que temos'", afirmou ela. Além disso, a artista também comentou sobre a aclamação que o filme recebeu internacionalmente .

"Eu só não quero que a pessoa ache que se não vier o prêmio, que o filme perdeu", se posicionou ela. "Ele tem que entender que um filme brasileiro, com o que está acontecendo, já é um acontecimento", reconheceu a artista.

Assista ao trailer de "Ainda Estou Aqui":