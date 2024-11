Reprodução Instagram - 4.11.2024 Agnaldo Rayol

Padre Marcelo Rossi, de 57 anos, será o pároco responsável pela missa de sétimo dia do cantor e apresentador Agnaldo Rayol. O artista morreu na última segunda-feira (4), após sofrer uma queda no apartamento que morava em Santana.

Onde e quando?

A cerimônia religiosa ocorrerá no Santuário Mãe de Deus, no próximo domingo (10), às 9h, em São Paulo. Familiares e amigos próximos do musicista, que também estiveram no velório, que ocorreu na última terça-feira (5), marcarão presença na missa.

Relembre a carreira

Agnaldo Coniglio Rayol se consolidou no cenário fonográfico como cantor lírico. Dentre as melodias cantadas por ele, destacam-se as composições românticas. O musicista nasceu no Rio de Janeiro em 1938.





Mas muito se engana quem pensa que o artista se restringiu às rádios. Ele também se tornou famoso pela condução de programas televisivos. Na década de 1960, comandou atrações como "Corte Rayol Show" na Record TV.

Paternidade precoce



O cantor e apresentador de TV passou por um trauma na juventude e resolveu não ter filhos após a situação. Acontece que, aos 18 anos, ele foi pai de um menino. O bebê, contudo, faleceu com poucos meses de vida. Depois do luto pela perda precoce e inesperada do primogênito, ele não experienciou a paternidade outra vez.