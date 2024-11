Reprodução: TV Globo Fernanda Torres

Fernanda Torres conversou a respeito da campanha de "Ainda Estou Aqui" para o Oscar 2025. Em entrevista ao jornal O Globo, a veterana explicou como tem sido a divulgação do filme dirigido por Walter Salles para a conquista de prêmios internacionais.

"Eu só penso em look. Meu trabalho virou maquiagem, cabelo e look. Logo eu, o 'pangaré de Secretário'", brincou. "É muita loucura red carpet [tapete vermelho], você fica tendo que escolher a desgraça do look. Meu trabalho virou maquiagem, cabelo e look", contou a artista.

Como funciona a campanha para premiações como Oscar?

Durante o papo, Torres explicou como um filme chega no boca a boca do circuito internacional. "Quando se fala em campanha, parece marketing com distribuição de brindes. Mas consiste em despertar nas pessoas o desejo de ver o filme", argumentou.

"Consiste em fazer sessões para pessoas estratégicas, aí o filme começa a entrar em festivais. Na sequência, vem as sessões com debates em seguida para alimentar o buzz", afirmou a protagonista.

Além disso, ela também revelou que se mostrar presente é um dos fatores que leva as obras lançadas a conquistarem uma indicação. "A presença física faz diferença. É estratégica complicadíssima. Parece campanha política", concluiu.

Após a estreia de "Ainda Estou Aqui" no Festival de Veneza, a artista foi aclamada pela crítica internacional, chegando a ser cotada como uma das possíveis indicadas à categoria de Melhor Atriz.