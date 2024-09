Reprodução: Instagram Fernanda Torres

A atriz Fernanda Torres foi apontada, nos últimos dias, como uma forte concorrente à categoria de “Melhor Atriz” no Oscar 2025. A protagonista de “Ainda Estou Aqui”, filme dirigido por Walter Salles, recebeu elogios da crítica internacional depois de sua exibição.

No site Rotten Tomatoes, conhecido por armazenar críticas de veículos a um determinado longa-metragem, a nota do filme estrelado pela filha de Fernanda Montenegro já possui 91% de aprovação da imprensa internacional.

Aclamada pela performance

Um dos pontos mais mencionados pelos críticos que assistiram a obra foi a atuação de Fernanda Torres. “Fernanda Torres oferece uma atuação que, sem dúvida, será aclamada como um dos maiores marcos de sua carreira e, provavelmente, a tornará mais reconhecida internacionalmente”, afirmou Nicholas Bell do veículo IonCinema.

“Independentemente de qualquer vínculo pessoal com esse período sombrio, os espectadores serão cativados pela história desta família corajosa e, especialmente, pela força de Eunice, tudo graças à atuação de Torres”, elogiou Ema Sasic do portal Next Best Picture.

“É uma performance que deve catapultá-la para a corrida de prêmios, 25 anos depois que sua mãe, Fernanda Montenegro, foi indicada ao Oscar pelo longa-metragem de Salles, Central do Brasil”, reconheceu o site Deadline.

Continuação do legado de Fernanda Montenegro

Caso Fernanda Torres seja indicada, ela será a segunda atriz brasileira a concorrer como Melhor Atriz no Oscar, maior premiação do cinema. Fernanda Montenegro, mãe da artista, recebeu uma indicação em 1999 pelo papel que interpretou em “Central do Brasil”, também dirigido por Walter Salles.