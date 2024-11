Reprodução: Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine

João Guilherme contou sobre uma experiência sexual que teve com Bruna Marquezine , na última quarta-feira (06). O filho de Leonardo e Sabrina Sato eram os convidados do programa Alma de Cozinheira, apresentado por Paola Carosella . O jovem, então, entrou em detalhes sobre a relação com a atriz.



"Sexo e comida deram certo para você? Conte uma experiência marcante", questionou a chefe de cozinha. “Ah, posso falar uma coisa que foi bem boa? A gente foi a restaurante que eu acho que é o nosso favorito. Quase tive um orgasmo enquanto comia", iniciou ele.

"E esse restaurante acompanhava não só menu degustação, mas uma harmonização com vinhos. Eu saí de lá, assim, apaixonado pela vida. Estourando de paixão pela vida”, revelou ele.

João Guilherme, então, disse que ele e Marquezine resolveram matar a vontade depois da experiência gastronômica. "Aí a gente chegou em casa nesse mesmo clima. E nossa! Foi uma das noites mais interessantes que a gente teve", relatou ele.

"Saímos do restaurante para o primeiro lugar na casa para poder resolver isso, porque foi ótimo. E eu sei que tem muito a ver com o prazer que a gente sentiu naquela noite comendo", finalizou ele ao contar o relato.

Sabrina Sato, então, perguntou o que eles haviam comido. "“É, comemos ostras lá", respondeu ele em bom tom.