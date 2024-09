Reprodução: Instagram Walter Salles, Fernanda Montenegro e Selton Mello

Os atores Fernanda Torres e Selton Mello se emocionaram , no último domingo (01), após a reação da plateia à estreia do longa "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. O filme é um dos concorrentes ao Leão de Ouro, categoria principal do Festival de Veneza .



Em suas redes sociais, Mello repostou comemorações dos brasileiros na internet após a aclamação do filme no festival. Além dele, o ator Kiko Mascarenha também vibrou com os aplausos e enalteceu os colegas de profissão.

"Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro ”Ainda Estou Aqui” no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro", iniciou ele.

"Uma ovação de 10 minutos para o cinema brasileiro! Muito orgulho do talento dos meus queridíssimos Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach sob direção do grande Walter Salles. Como não se emocionar junto?", afirmou.

































Saiba a sinopse do filme e veja o teaser:

"Ainda Estou Aqui", o mais novo longa-metragem de Walter Salles, que dirigiu "Central do Brasil", traz no elenco os atores Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro. Na trama, Rubens (Selton Mello) e Eunice (vivida na versão jovem por Torres e intepretada por Montenegro na atualidade) vivem com os seus filhos no Rio de Janeiro, durante a década de 1970.

A história se concentra nos momentos de tensão vividos na Ditadura Militar e aborda a vida da mulher após o sumiço do marido em meio à repressão do regime. Além da indicação de "Ainda Estou Aqui" na categória máxima do evento, a atriz Fernanda Torres está indicada ao "Volpi Cup", prêmio dado aos melhores atores do festival.

Na manhã desta segunda (02), os atores divulgaram o primeiro teaser de "Ainda Estou Aqui". "O filme é baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, e conta a história comovente dessa família e como ela ajudou a redefinir também a história do país. Em breve nos cinemas", escreveu Mello na legenda.





