Reprodução Instagram - 31.10.2024 Stéfani Bays e Jojo Todynho

Stéfani Bays e Jojo Todynho se aproximaram em "A Fazenda 12", temporada vencida pela voz de "Que Tiro Foi Esse" em 2020. No entanto, a amizade criada no confinamento não se estendeu para além do reality. Bays diz que se afastou da estudante de direito e afirma que se decepcionou com a estudante de direito após os posicionamentos políticos de direita.





"Ai, gente, sério. Sim [me decepcionei]. Espero que ela acorde para a realidade em algum momento. Ela é uma pessoa sensata, em algum momento ela vai acordar para a realidade. Não é possível", declarou ela, durante participação no "De Hoje a Oito".





Ao longo do programa apresentado por Kadu Brandão, a ex-participante do "De Férias com o Ex" ainda deu detalhes de como é a relação com Jojo atualmente. Segundo Stéfani, houve um afastamento após o fim de "A Fazenda 12", algo que ela lamenta, tendo em vista que as duas eram próximas no confinamento.





Bays entregou que só conversa com Todynho quando a encontra em alguns eventos. "Eu não falo com a Jojo. É só quando a gente se encontra em evento: 'Oi, tudo bem'. Eu fico triste de não ter essa proximidade porque é uma pessoa que eu sempre tive um carinho surreal", explicou.

Assista: