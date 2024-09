Divulgação Ex-iG, Kadu Brandão comandará 'De Hoje a Oito'

O jornalista Kadu Brandão, ex-iG, vai estrear o podcast “De Hoje a Oito”, nesta quarta-feira (11), às 19h. O programa receberá famosos para comentar as principais fofocas e também vai debater o mundo dos realities.



O programa, que será transmitido no YouTube do iBahia, acontecerá toda quarta-feira. Para a estreia, a convidada é a dançarina Rosiane Pinheiro, que participou de “A Fazenda” e marcou época na Gang do Samba.



“Estou muito feliz com a estreia do ‘De hoje a oito’. O programa está bem divertido e com aquela pitada de fofoca que todo mundo gosta”, conta Kadu.



Kadu Brandão esteve no comando de quatro temporadas do AUÊ, no portal iG, recebendo convidados que movimentaram os principais realities do país, como BBB, A Fazenda e De Férias com o Ex.

Assista ao "DE HOJE A OITO":