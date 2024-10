Reprodução Instagram - 31.10.2024 Yasmin Brunet

Yasmin Brunet, de 36 anos, resolveu vir a público rebater as críticas que recebeu depois que postou alguns cliques do próprio rosto. Na madrugada desta quinta-feira (31), a influenciadora, modelo e atriz ainda negou que tivesse feito algum procedimento estético na face.





"Impressionante como tem gente mal-amada e sem noção. Só pra deixar claro: eu não fiz preenchimento, não fiz harmonização, não fiz bichectomia nem nenhum tipo de procedimento estético. Eu simplesmente emagreci! Perdi bastante peso e, quando você emagrece no corpo, o rosto também emagrece", explicou por meio dos stories do Instagram.





"Engraçado que, quando eu estava no 'BBB', tinha muita gente criticando meu corpo. Diziam que eu estava gorda, que minha bunda estava grande demais, que minha perna estava muito grossa. Agora que emagreci, eu estou magra demais, meu rosto está horrível, pareço uma caveira, fiz sei lá o que no rosto", acrescentou ela, que no reality global foi vítima de críticas vindas do pagodeiro Rodriguinho.





A ex-BBB ainda avaliou o episódio como algo "absurdo" e ficou indignada por receber estes tipos de comentários "em pleno 2024". "Absurdo! Acho que o que está precisando de uma plástica e uma harmonização é a falta de noção que vocês têm. Amanhã falo mais sobre isso porque, sinceramente, tem que ter o psicológico mais blindado nesse planeta", concluiu.

O que os internautas criticaram?

Parte dos usuários do Instagram repercutiu o emagrecimento da filha de Luiza Brunet. Ela, inclusive, respondeu alguns comentários. "Meu Deus, o que aconteceu com seu rosto?", questionou uma internauta. "Não sei, me diz você", rebateu Yasmin. "Acho que ela emagreceu muito o rosto", comentou uma segunda. "Sim, quando o corpo emagrece, geralmente o rosto acompanha", devolveu Brunet.