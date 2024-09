Reprodução: Instagram Jojo Todynho e Erika Hilton

Jojo Todynho utilizou as redes sociais, no último domingo (15), para rebater as críticas que recebeu por ter revelado que irá retirar o clipe da faixa "Arrasou Viado" das plataformas digitais . A cantora afirmou que excluirá o projeto depois dos comentários dos internautas a respeito da foto que ela tirou com Michelle Bolsonaro.

A deputada Érika Hilton , então, a chamou de "traidora" depois dos posicionamentos da campeã de "A Fazenda 12" e citou uma frase do educador Paulo Freire. Em resposta, a voz de "Que Tiro Foi Esse" disse: "Uma tal de Hilton, não sei quem é, colocou assim 'Traidora. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor'.", iniciou ela.

"Como você quer me chamar de opressora se você quer me oprimir? Pra mim, você também é opressora", perguntou Todynho. Além disso, a funkeira revelou o seu posicionamento político : "Eu bato no peito pra dizer: Sou uma mulher preta de direita. Hoje não venho a política não. Mas 2026 eu estou vindo. E aí eu quero ver a disposição de vocês porque vocês tem uma disposição na língua pra atacar os outros", expressou.

A artista também relatou que sempre quis falar sobre sua opinião política, mas que a segurou por muito tempo. Sou de direita. Livre, livre, não aguentava mais não poder falar. Vocês já sabiam. Meu discurso sempre foi esse. Vocês acham que é normal uma pessoa vir a público falar 'ele roubou pra tomar uma cervejinha'", expôs ela.

Por fim, ela ainda alfinetou a deputada federal mais uma vez: "Traição por que? Eu sou sua amiga pra te trair? Se bota no seu lugar. Educação, você também não tem", começou Todynho.

"Educação é quanto a gente respeita a opinião dos outros e se colocar no lugar do outro. Você como uma mulher trans e negra não tem respeito. Mas voce gosta de cobrar respeito", terminou ela.

