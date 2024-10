Reprodução: Instagram Daniel Erthal em construção de bar

Daniel Erthal , conhecido por ter participado de " Malhação ", deixou de trabalhar na rua e mostrou, em suas redes sociais, o novo bar que irá abrir. "Malandro é quem não para", escreveu ele na legenda do vídeo que publicou na última quarta-feira (30).

Em entrevista ao jornal Extra , o ator comemorou a nova aquisição: "Quero estar aberto no final da Libertadores, para reunir a torcida do Botafogo", explicou.

"Adoraria estar na Argentina vendo meu time jogar, mas agora tenho uma responsabilidade maior. Como eu digo, empreender não é fácil, mas pelo menos não vou correr mais do rapa", celebrou ele.

O ex- Malhação também falou a respeito do auxílio que obteve na obra. "O pedreiro é muito bom e me ajuda muito. Eu não tenho conhecimento necessário para participar da reforma, mas quando precisa estou lá carregando peso", argumentou o artista.

Assista aos bastidores do novo bar de Daniel Erthal:

Erthal trabalhava como comerciante e vendia produtos em pontos turísticos do Rio de Janeiro, como as praias da cidade carioca. No entanto, fiscais tiraram o carrinho de ambulante que ele possuía.

Quando relatou sua atual profissão nas redes sociais, a curiosidade em torno do ator aumentou. "Meu engajamento é ótimo, e isso chamou atenção das marcas. Então, hoje faço muitas publis. Se não fosse isso, não conseguiria viver desse trabalho, muito menos ter um bar", entregou.