Reprodução Netflix/Max/YouTube 'Halloween', 'Invocação do Mal 2' e 'Scream'

Mais um Halloween chegou! Dessa vez, a reportagem do iG Gente traz obras horripilantes que marcaram a data nas telonas. Além dos clássicos de terror, as indicações contam ainda com uma trama cômica que caiu nas graças do público; confira:

Trilogia ‘Halloween’ | Prime Video

Protagonizado por Jamie Lee Curtis como a sobrevivente Laurie Strodie, os filmes recontam a história da icônica mocinha assombrada pelo psicopata Michael Meyers. A ambientação dos enredos são em noites de Halloween.





‘Abracadabra’ | Disney +

Três bruxas de Salem que querem vingança contra os civis que as queimaram. É com essa história que as irmãs Winnifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) atormentam crianças da cidade macabra na tradicional noite das “gostosuras ou travessuras”. Uma sequência, diga-se de passagem, foi lançada no mesmo streaming em setembro de 2022.





‘Scream’ | Paramount +

A saga que gira em torno de Jill Roberts, defendida por Neve Campbell, se tornou um clássico do terror. Eternizados no cinema pela máscara de “Ghostface”, os filmes mostram diferentes personagens fugindo de um assassino mascarado. O problema é que todos desconfiam uma dos outros, já que nenhum deles sabem quem são os responsáveis pelas mortes. A revelação sempre surpreende.





‘Rua do Medo’ | Netflix

Três filmes que se passam em tempos distintos, mas que estão conectados. Em “Rua do Medo”, os espectadores da gigante do streaming acompanham um grupo de adolescentes tentando desvendar o mistério de uma força maligna responsável por uma série de assassinatos brutais.





‘Inovação do Mal’ | Max

Projeto ficcional a partir dos relatos paranormais de Ed e Lorrayne Warren, os filmes horripilantes detalham casos emblemáticos do casal de investigadores sobrenaturais. A franquia já foi renovada para uma quarta adaptação.