A cantora Marina Sena se manifestou nesta segunda-feira (16), após a repercussão de um vídeo em que aparece partindo para cima de uma mulher. A revolta da mineira teria sido provocada por um comentário indiscreto de uma jovem não identificada, em que envolveu o nome da ex-namorada de Juliano Floss. O dançarino e Sena estão namorando publicamente desde julho.

O que aconteceu?

Mais cedo, viralizou um vídeo em que uma mulher afirma ter perguntado por Vivi Wanderley na frente de Marina Sena e Juliano Floss. O comportamento provocativo foi suficiente para esgotar a paciência da mineira, que avançou na direção da jovem, derramando água no chão.

"Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, jamais havia sido atacada fora da internet, um ataque em nome de narrativas criadas nas quais eu não participo", iniciou a cantora em um comunicado divulgado pelo site Hugo Gloss.

Marina também destacou que sua atitude foi uma exceção ao seu comportamento habitual. "Jamais imaginei que alguém agiria como age no Twitter, na minha cara, e jamais imaginei que reagiria assim, levando em conta meu temperamento sempre calmo."

A mineira enfatizou que está sendo alvo de ataques baseados em rumores que circulam nas redes sociais. "Peço desculpas, pois não faz parte de mim esse tipo de comportamento, e também peço consciência das pessoas para não levarem seu ódio gratuito a quem, embora não acreditem, são seres humanos vivendo a vida real. E a vida real não se resume a teorias da conspiração criadas na internet."



Triângulo amoroso

A polêmica que envolve Marina Sena, Juliano Floss e Vivi Wanderley movimenta as redes sociais desde que vazaram fotos da cantora com o dançarino. Isso porque, no passado, Marina Sena e Vivi Wanderley eram amigas e costumavam viajar com a mesma turma.

Entretanto, após o término de Floss com Vivi, surgiram rumores de que Marina e Juliano estavam vivendo um romance longe dos holofotes. O caso foi confirmado logo após a dupla oficializar o namoro perante ao público. A cantora mineira foi então acusada de 'talaricar' a amiga Vivi Wanderley.

