Reprodução Ex-apresentadora da Band Lucilene Caetano é levada para a UTI em meio à gestação

A jornalista Lucilene Caetano, de 38 anos, publicou um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (30) ao revelar o delicado quadro de saúde. A ex-apresentadora da Band está internada na UTI durante a gravidez da filha.

Através do Instagram, a jornalista compartilhou registros da internação, nos quais aparece com aparelhos conectados ao corpo e deitada em uma cama hospitalar.

"Esse não é o tipo de publicação que gosto de fazer, mas sei que devo uma satisfação a vocês que me acompanham. Acabei ficando dias sem postar nada, pois estou na UTI, ou melhor, estamos! Eu e minha filha que trago no ventre", iniciou.

Sem previsão de alta, Lucilene revelou que está realizando tratamento no pulmão devido à influenza B e uma pneumonia bacteriana, que também causaram um derrame pleural nos dois pulmões.

"Não sei quando teremos alta. Sem previsão por enquanto. Só espero sair daqui bem e curada disso tudo que chegou tão de surpresa. Um vírus, uma bactéria, um derrame pleural… nada que eu imaginava ou esperava. Nunca havia sido internada por doença, exceto uma vez para cirurgia de câncer de tireoide em 2017 e em outra ocasião por um furúnculo que se tornou abscesso", relembrou.

"Já chorei muito, medo de morrer e deixar meus filhos pequenos… meu marido sem mim… perder minha bebê com isso tudo… tenho muita fé! Mas o medo vem com muita força nessas horas e as lágrimas descem sem cessar…", desabafou a jornalista, que é mãe de Theo, Davi e Zion.

Lucilene revelou que os problemas de saúde estão demandando atenção desde sábado; entretanto, tentou evitar expor o caso publicamente. "Mas vi que seria necessário pelo poder da oração. Por isso, peço que todos que passarem por esta publicação rezem por mim e pela minha bebê que carrego em meu ventre. Que acalme nosso coração. Que conforte meu marido e meus filhos diante dessa situação. Rezem!", pediu.