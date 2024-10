Instagram/@joaoguilherme 30/10/2024 João Guilherme compartilhou nesta quarta-feira (30) uma foto em um momento romântico com Bruna Marquezine





O amor está no ar! João Guilherme compartilhou nesta quarta-feira (30) uma foto em um momento romântico com Bruna Marquezine. O casal assumiu o namoro oficialmente em agosto, no aniversário da atriz, que completou 29 anos, quando João fez uma homenagem a ela.

"Família", escreveu ele na legenda. Na imagem, ele e Bruna aparecem abraçados, em um cenário encantador: um hotel no Rio de Janeiro, decorado com pétalas de flores, um balde de champanhe e duas taças. Além da foto do casal, ele também postou momentos com os cachorros de estimação.

Sasha Meneghel e Maisa Silva, amigas do casal, deixaram comentários carinhosos, elogiando a dupla. "Não estou aguentando de saudade", comentou a mãe de João, Naira Ávila. João Guilherme é filho da empresária com o cantor Leonardo.