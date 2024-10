Reprodução/Instagram José de Abreu e Murilo Rosa

O embate judicial entre José de Abreu, de 78 anos, e Murilo Rosa, de 54, chegou ao fim. Na última terça-feira (29), Abreu se retratou e publicou uma carta na qual pedia desculpas ao colega de profissão.

“Hoje é um dia especial para celebrar o entendimento e a reconciliação. Tive a oportunidade de resolver um mal-entendido com o ator Murilo Rosa. Em um momento de emoção, foram ditas palavras que não refletem o respeito que devemos preservar entre colegas de profissão”, iniciou.



José classificou o episódio como um “exagero”, além de afirmar que tinha reatado a amizade com Murilo. “Durante a audiência pedi desculpas pelo exagero da minha reação. Retomamos nossa amizade balançada pela irresponsabilidade de uma colega”, pontuou.



A audiência entre as partes ocorreu na 19ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. O juiz responsável pela condução da audiência foi Eduardo Carvalho de Figueiredo. José de Abreu também agradeceu a equipe de advogados que o acompanhou na resolução do caso.



Relembre polêmica



Conhecido pela atuação em novelas da Globo, o ator J osé de Abreu se revoltou com Maria Zilda e Murilo Rosa. O motivo do descontentamento foi uma live feita por eles em novembro de 2020, a qual a após a atriz acusava Abreu de ter mau hálito.

Em maio de 2024, José rebateu a acusação de ter mau hálito e disse que Maria Zilda havia traído o marido dela com ele. O veterano também ficou bravo por Murilo não o ter defendido na ocasião.

"Não vou aguentar uma ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares dizendo merda sobre mim. Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'murilar', ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece", disse à época.