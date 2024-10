Reprodução Record TV Adriane Galisteu dá bronca em Vanessa Carvalho

Mesmo com Adriane Galisteu negando a suposta agressão de Sacha Bali contra Fernanda, alguns peões insistem em afirmar que o participante infringiu a regra do programa que proíbe qualquer tipo de ataque físico. Na última terça-feira (29), a apresentadora se revoltou.







Isso porque Vanessa voltou a insinuar que o peão teria agredido Fernanda, algo que já foi negado pela produção do reality rural da Record TV. "Quantas mulheres não são agredidas?", disse a atriz enquanto justificava o voto da semana, que foi em Sacha.





Galisteu interrompeu a participante e deu uma bronca. "Pode parar um pouquinho, para agora! Lamento muito ter que tocar nesse assunto novamente. O que já falei para vocês, no momento da briga foi ao ar, e o público viu tudo e sabe que não houve motivo para expulsão. Nós estaríamos nos comprometendo e nos posicionando de forma errada perante o público? É isso que vocês querem dizer?", disse, revoltada.





"São milhões de pessoas que viram o que aconteceu no PlayPlus e no programa. Inclusive, essas pessoas podem estar questionando vocês pela atitude de nos questionar. Lamento muito que continuem com esse assunto. É repetitivo e faz com que o jogo fique parado. O jogo é de vocês, mas regra é nossa", concluiu.





Quem está na roça?

“A Fazenda 16” teve uma noite conturbada na última terça-feira (29), após polêmica em torno das desistências e das acusações de agressão. Yuri, Luana, Sacha e Camila levaram a pior e caíram na sexta berlinda da competição.